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В нашем активе: 10 лет успешной работы 1297 согласований 4340 выполненных заказов

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"Центр Согласования"- любые согласование в Санкт-Петербурге (СПб)

Компания "Центр Согласования", одна из немногих, предлагает свои услуги по «принципу одного окна». Обратившись в нашу компанию вы получите весь комплекс услуг от согласования до изготовления и монтажа наружной рекламы в одном месте. Всё делаем под ключ от макета до готовой рекламной конструкции. Вам ни куда не придётся идти и собирать документы.

Стоимость согласования вывески 14 т.руб.

Самостаятельное получение согласования

Вы можете ознакомиться с условиями согласования вывесок и рекламных конструкций на официальном сайте госуслуг. Но для этого вы должны будете изучить массу документов и потратить значительное количество времени. Подробнее с условиями регистрации можете ознакомиться здесь. Только госпошлина стоит 5000 руб.

Мы можем вам предложить следующие услуги:

Услуги по согласованию вывесок, согласование кондиционера и вентиляционных воздуховодов, согласование рекламных конструкций,остекления, фасадов, летних кафе, терассы, кондиционеров, маркиз, антенн, видеокамер.

Согласование наружной рекламы.

Риэлторские услуги. Аренда недвижимости, продажа/покупка жилой и коммерческой недвижимости.

Услуги по изготовлению наружной рекламы и любых рекламных конструкций. Ремонт и монтаж любых рекламных конструкций. Проектирование и разработка макетов.

Мы имеем ряд неоспоримых преимуществ, которые позволяют нам максимально качественно удовлетворять желания наших Клиентов.

Мы ценим Ваше время, поэтому предлагаем Вам получить бесплатную консультацию любым удобным для Вас способом: