"Центр Согласования"- любые  согласование  в Санкт-Петербурге (СПб)

Многолетний опыт успешных согласований позволяет нам достигать положительного результата даже в самых сложных вопросах.
С 2008 года компания «Центр Согласования» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области успешно решает задачи в области разработки рекламных конструкций и их согласовании. Мы всегда готовы Вам помочь!
Компания "Центр Согласования", одна из немногих, предлагает свои услуги по «принципу одного окна». Обратившись в нашу компанию вы получите весь комплекс услуг от согласования до изготовления и монтажа наружной рекламы в одном месте. Всё делаем под ключ от макета до готовой рекламной конструкции. Вам ни куда не придётся идти и собирать документы.
Стоимость согласования вывески 14 т.руб.
Вы можете ознакомиться с условиями согласования вывесок и рекламных конструкций на официальном сайте госуслуг. Но для этого вы должны будете изучить массу документов и потратить значительное количество времени. Подробнее с условиями регистрации можете ознакомиться здесь. Только госпошлина стоит 5000 руб.
Мы имеем ряд неоспоримых преимуществ, которые позволяют нам максимально качественно удовлетворять желания наших Клиентов.
Мы ценим Ваше время, поэтому предлагаем Вам получить бесплатную консультацию любым удобным для Вас способом: